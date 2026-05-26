Elezioni comunali il caso Vigevano e l'exploit di Futuro Nazionale | la lista di Vannacci vola al 14%
Nelle elezioni comunali di Vigevano, la lista di Roberto Vannacci ottiene il 14% dei voti, con Furio Suvilla come candidato. La vittoria si verifica mentre la Lega registra un calo di consensi. La lista di Vannacci si posiziona come una delle principali forze, segnando un exploit rispetto alle precedenti consultazioni. I risultati evidenziano un cambiamento nella distribuzione dei voti nel contesto locale.
Le elezioni comunali a Vigevano segnano il successo della lista di Roberto Vannacci, che con Furio Suvilla conquista il 14% dei voti inserendosi nella crisi della Lega. Mentre il centrosinistra va al ballottaggio con Forza Italia, l'ex generale accelera sulla strutturazione del partito in Lombardia e lancia la sfida al governo in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Giulio Curatella Biagio Coppola, membro del Comitato Paritetico per le Servitù Militari e candidato alle elezioni comunali di Melfi, annuncia il suo ingresso in Futuro Nazionale, il movimento politico ispirato al generale Roberto Vannacci. Ho scelto di aderire a facebook
Lo tsunami #Vannacci e #FuturoNazionale sta' arrivando ...non è ancora nata e già 2 consiglieri in regione Lombardia e al ballottaggio a Vigevano con il 14% .... x.com
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