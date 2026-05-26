Vigevano il candidato di Vannacci oltre il 14%

Il centrodestra non crolla nelle città, ma gli occhi sono puntati sul debutto di chi dalla maggioranza è fuoriuscito, appena 4 mesi fa, separandosi dalla Lega per fondare il suo “Futuro Nazionale”. La formazione di Roberto Vannacci, con il candidato Furio Suvilla, incassa oltre il 14% a Vigevano (Pavia). Non si tratta di una vittoria, ma di un tesoretto di voti che saranno determinanti per il ballottaggio. Un effetto di “dragaggio” voti temuto tanto da Fratelli d’Italia quanto dalla Lega. Nella cittadina vicino Garlasco lambita tristemente dalle cronache, Suvilla in campagna elettorale ha puntato tutto sulla sicurezza. E Vannacci non ha dubbi: “Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche”, ha scritto il presidente di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Amministrative 2026 ancora a vantaggio della destra

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Temi più discussi: Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%: Città apripista per le prossime elezioni politiche; A Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%. Decisivo per il ballottaggio; A Vigevano il termometro di Vannacci che sfida Salvini; A Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%. Il generale: Apripista per le prossime politiche.

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