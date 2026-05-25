Nel voto comunale a Vigevano, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci ha superato il 14% delle preferenze. La campagna elettorale ha visto un aumento dell’interesse dopo il comizio tenuto il 17 maggio in Piazza Ducale, evento che ha attirato attenzione sulla corsa alle amministrative. I risultati ufficiali mostrano una crescita rispetto alle aspettative iniziali, segnando un passo importante nella competizione elettorale locale. La consultazione si è conclusa con questa percentuale, senza ulteriori dettagli sui dati complessivi.

Le avvisaglie c'erano state lo scorso 17 maggio, in occasione del comizio di Roberto Vannacci nella centrale Piazza Ducale di Vigevano (Pavia). Il generale, leader del nuovo movimento Futuro Nazionale, si era recato nel "salotto buono" dei vigevanesi per sostenere la candidatura a sindaco di Furio Suvilla, avvocato, appoggiata dalla lista civica Vigevano futura - Lombardia civica. La piazza piena per ascoltare la parole di Vannacci ha, in un certo senso, anticipato il risultato di Suvilla alle elezioni nel comune lomellino. Le operazioni di spoglio delle schede sono ancora in corso, ma l'affermazione del legale sostenuto da Vannacci appare ormai chiara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comunali a Vigevano, il candidato di Vannacci supera il 14%

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Referendum, la campagna di Vannacci assilla Marzilli

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