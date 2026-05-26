Vietato scrivere sui muri | al Vicolo 4 la mostra a cura dell' Osteria fotografica
Dal 5 al 20 giugno, al Vicolo 4 sarà aperta una mostra curata dall'Osteria Fotografica, che utilizza le immagini per comunicare ciò che i muri potrebbero raccontare. La rassegna invita i visitatori a scoprire fotografie che interpretano il ruolo delle pareti come superfici di espressione. La mostra si concentra sul tema del divieto di scrivere sui muri, offrendo uno sguardo visivo su questa limitazione.
L’osteria Fotografica racconta attraverso la fotografia quel che muri hanno da dire. La mostra sarà inaugurata al Vicolo 4 il 5 giugno e sarà visitabile fino al 20. L'ingresso è gratuito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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