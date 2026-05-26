Vietato scrivere sui muri | al Vicolo 4 la mostra a cura dell' Osteria fotografica

L’osteria Fotografica racconta attraverso la fotografia quel che muri hanno da dire. La mostra sarà inaugurata al Vicolo 4 il 5 giugno e sarà visitabile fino al 20. L'ingresso è gratuito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: See in the sea international underwater photocontest. Mostra fotografica a cura dell’Ortona sub

Mostra fotografica di Patrizia Aversa: al “Verdi” i volti dell’identitàLa mostra fotografica “@Uno_Nessuno_Centomila” di Patrizia Aversa si tiene nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, aperta durante le prossime...