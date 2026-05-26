Un ragazzo di 17 anni è stato ferito da uno squalo durante un'uscita in barca al largo di Galveston, in Texas. Il giovane, che era con il padre, ha riportato ferite gravi ma è risultato cosciente e vigile durante il soccorso. L’incidente si è verificato in mare aperto, e le operazioni di salvataggio sono state avviate immediatamente.

Un grave incidente si è verificato al largo della costa del Texas, vicino a Galveston, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito all’attacco di uno squalo mentre si trovava su un’imbarcazione con il padre. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, è stato confermato da diverse testate locali e nazionali, tra cui anche People, che ha ricostruito la dinamica dell’accaduto sulla base delle informazioni diffuse dalle autorità e dai media americani. Secondo quanto riportato, il giovane sarebbe stato morso mentre il gruppo stava tentando di portare lo squalo a bordo dell’imbarcazione. Non è chiaro quale specie fosse coinvolta né cosa abbia portato alla presenza ravvicinata dell’animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viene attaccato da uno squalo durante un’uscita in barca, diciassettenne ferito: “Cosciente e vigile durante il soccorso, nonostante la gravità della ferita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BAMBINO ATTACCATO DA UNO SQUALO, FERITE GRAVISSIME ALLE GAMBE: È IN CONDIZIONI CRITICHE

Notizie e thread social correlati

Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea, Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in AustraliaUn uomo di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco mentre si trovava sott'acqua durante una battuta di pesca subacquea vicino a un'isola...

Un grosso squalo avvistato durante una regata a Maiorca: forse un mako (o uno squalo bianco)Durante una regata a Maiorca, un grande squalo è stato avvistato nuotare tra le imbarcazioni.

Temi più discussi: 38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: Una scena orribile; È morto l'uomo attaccato da uno squalo; Un uomo muore dopo l'attacco di uno squalo nel Queensland; Sub muore dopo l'attacco di uno squalo di 5 metri: divorato sotto gli occhi degli amici.

Viene attaccato da uno squalo durante un’uscita in barca, diciassettenne ferito: Cosciente e vigile durante il soccorso, nonostante la gravità della feritaUn grave incidente si è verificato al largo della costa del Texas, vicino a Galveston, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito all’attacco di uno squalo mentre si trovava su ... ilfattoquotidiano.it

Va beh. Di gran lunga il miglior centrocampista che abbiamo e viene attaccato quotidianamente e pesantemente. Lo scopo sarebbe di farlo andar via, così Miretti e Koopminers diventano titolari? x.com

Ho costruito uno strumento AI per i gamer, sono stato attaccato da scrapers il primo giorno, e ho dovuto costruire una fortezza Cloudflare. Ecco il viaggio di PatchTLDR. reddit

38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: Una scena orribileSteven Mattaboni attaccato da uno squalo a Rottnest Island: tragedia in mare davanti agli amici. La famiglia devastata dal lutto. ilfattoquotidiano.it