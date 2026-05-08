VIDEO| Pubblicato il bando da 15 milioni per l' ampliamento del Conservatorio il sindaco | Un giorno di festa per tutti

È stato pubblicato un bando di gara europeo per l’ampliamento e la ristrutturazione del Conservatorio Luisa d’Annunzio. La procedura, aperta e telematica, riguarda un investimento di 15 milioni di euro. Il sindaco ha commentato l’avvio dei lavori definendolo un giorno di festa per tutta la comunità. La gara rimarrà aperta fino alla scadenza prevista, consentendo alle aziende interessate di presentare le proprie offerte.

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Via alla gara europea a procedura telematica aperta per affidare i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio. Un appalto da 15 milioni di euro il cui cantiere, una volta partito, durerà 720 giorni come riportato nella documentazione relativa al bando pubblicata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euroInvitalia, per conto del ministero dell’Interno, manda in gara i lavori per la realizzazione di una struttura destinata a Centro di permanenza per il... Forlimpopoli cerca partner logistici per il trentennale della Festa Artusiana: pubblicato il bandoÈ stato pubblicato dal Comune di Forlimpopoli l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per partecipare alla gestione della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributi; PRIVATIZZAZIONE AEROPORTI - SAC PUBBLICA BANDO, ALMENO IL 51%; Concorso Maestre Comune di Napoli 2026: 41 posti per insegnanti a tempo indeterminato; Gaza, 1,5 milioni per le scuole che accolgono studenti palestinesi: pubblicato bando Mim, domande entro il 26 maggio - PDF. Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributiEntra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a ... stream24.ilsole24ore.com Pubblicato il bando per il cartellone dei Grandi eventi identitariCagliari, 21 febbraio 2026 - È stato pubblicato il bando relativo al Cartellone degli Grandi Eventi Identitari (GEI). Si tratta del quarto dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei ... regione.sardegna.it L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il bollettino mensile di monitoraggio dei Campi Flegrei facebook È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2026 il decreto-legge n. 66 contenente le “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”. Il provvedimento entrerà in vigore l’8 maggio e introduce misure straordinarie per aumentare la disponibilità di … x.com