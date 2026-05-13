Grande musica e tanti eventi | si alza il sipario su Jazzinsieme Pordenone

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 maggio al 4 giugno si svolge a Pordenone Jazzinsieme, il festival dedicato al jazz internazionale. Dal 2019, l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Blues in Villa APS e coinvolge diversi spazi della città con concerti e dj set. La manifestazione si propone di offrire un calendario ricco di musica e eventi, attirando appassionati e artisti del genere. La città si anima con un programma che mira a valorizzare la scena jazz locale e internazionale.

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L’attesa è finita: dal 28 maggio al 4 giugno va in scena va in scena Jazzinsieme, il festival che, dal 2019, porta a Pordenone il meglio del jazz internazionale, trasformando, grazie all’impegno dell'Associazione Culturale Blues in Villa APS, la città in un palcoscenico diffuso per concerti e dj.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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