Grande musica e tanti eventi | si alza il sipario su Jazzinsieme Pordenone

Dal 28 maggio al 4 giugno si svolge a Pordenone Jazzinsieme, il festival dedicato al jazz internazionale. Dal 2019, l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Blues in Villa APS e coinvolge diversi spazi della città con concerti e dj set. La manifestazione si propone di offrire un calendario ricco di musica e eventi, attirando appassionati e artisti del genere. La città si anima con un programma che mira a valorizzare la scena jazz locale e internazionale.

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