Domani mattina a Messina, il candidato sindaco Federico Basile darà il via alla fase di elaborazione del programma amministrativo per i prossimi cinque anni. L’appuntamento è previsto alle 10, momento in cui verrà avviato ufficialmente il percorso di definizione delle linee guida della sua proposta politica. L’attività coinvolgerà un gruppo di esperti che lavoreranno sulla pianificazione delle priorità per la città.

Il candidato sindaco Federico Basile avvia domani, venerdì 10 aprile, alle ore 10, il percorso di definizione del programma amministrativo per il prossimo quinquennio a Messina. L'appuntamento inaugurale si terrà presso la chiesa Santa Maria Alemanna e vedrà il coinvolgimento diretto di un Comitato Tecnico Scientifico insieme alle principali componenti della società civile, con l'obiettivo di delineare le linee guida per il periodo 2026-2031. L'incontro previsto per la mattinata di domani non sa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Basile lancia il piano strategico: esperti al lavoro

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La prima giornata di tour dei giovani nei quartieri di Messina è stata entusiasmante. E siamo solo all’inizio! Notte! A domani Ps. Se vuoi che passiamo anche da te, scrivici al 3520423896 #catenoperigiovani #delucasindacodisicilia #messina #catenodeluca - facebook.com facebook

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