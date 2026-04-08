Messina verso il voto clima sempre più caldo | Russo rilancia il no al Ponte Scurria all' attacco di Basile

A Messina si avvicinano le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con il dibattito politico che si fa più acceso. In questa fase, alcuni esponenti politici hanno rilanciato la loro posizione su questioni chiave, tra cui il progetto del ponte, con un netto rifiuto, e attacchi diretti tra gli esponenti dei diversi schieramenti. La campagna elettorale si fa sempre più intensa mentre i candidati si preparano a presentare le proprie proposte ai cittadini.

La corsa verso le amministrative del 24 e 25 maggio entra nella fase decisiva e a Messina il clima politico si fa via via più acceso. Gli appuntamenti pubblici si intensificano, le agende dei candidati si riempiono e, soprattutto, le posizioni iniziano a delinearsi con maggiore nettezza.Sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina verso le urne: Basile chiude il mandato, De Luca rilancia e il centrosinistra ancora indecisoVenerdì 27 febbraio il sindaco dimissionario traccerà un bilancio dei quattro anni di amministrazione e lancerà la terza fase del progetto politico.

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Elezioni amministrative: le tappe verso la presentazione delle liste e il votoElezioni amministrative: le tappe verso la presentazione delle liste e il voto. Com'è noto da circa un mese, 71 Comuni siciliani andranno a votare per ... itacanotizie.it

I giovani con Sud chiama Nord, De Luca e Basile presentano due listeAnche il giorno di Pasqua un appuntamento elettorale, insomma. E Basile e De Luca hanno presentato le liste di ScN per il Consiglio comunale Cateno per i giovani e De Luca sindaco di Sicilia. tempostretto.it

Tcf Tv. . Messina verso il rush finale, vietato sbagliare Sta per iniziare un rush finale decisivo per le sorti del Messina, che da qui fino al prossimo 3 maggio sarà impegnato in quattro scontri che chiuderanno la stagione del campionato di Serie D. I biancoscuda - facebook.com facebook