' Video-letture animate per cuori attenti' | Roberto Agnelli protagonista dell' appuntamento per bambini e ragazzi
Mercoledì 27 alle 17 si terrà presso la biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara un evento dedicato a bambini e ragazzi dai quattro ai dieci anni. Roberto Agnelli sarà protagonista di una sessione di 'video-letture animate per cuori attenti'. L’iniziativa prevede la proiezione di letture animate rivolte ai più giovani, in un contesto dedicato alla promozione della lettura. L’incontro è aperto al pubblico e gratuito.
Sarà Roberto Agnelli con le sue 'video-letture animate per cuori attenti' il protagonista del prossimo appuntamento per bambini e ragazzi dai quattro ai dieci anni mercoledì 27 alle 17 alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel corso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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