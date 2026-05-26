' Video-letture animate per cuori attenti' | Roberto Agnelli protagonista dell' appuntamento per bambini e ragazzi

Notizia in breve

Mercoledì 27 alle 17 si terrà presso la biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara un evento dedicato a bambini e ragazzi dai quattro ai dieci anni. Roberto Agnelli sarà protagonista di una sessione di 'video-letture animate per cuori attenti'. L’iniziativa prevede la proiezione di letture animate rivolte ai più giovani, in un contesto dedicato alla promozione della lettura. L’incontro è aperto al pubblico e gratuito.