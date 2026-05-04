' Belle Storie' appuntamento con Roberto Agnelli e le sue ' video-letture animate per cuori attenti'

Mercoledì 6 maggio alle 17, presso la biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara, si terrà il primo evento del mese dedicato ai bambini. Roberto Agnelli sarà presente con le sue 'video-letture animate per cuori attenti', un appuntamento inserito nella rassegna 'Belle Storie'. L'iniziativa è rivolta ai più piccoli e mira a coinvolgere i giovani ascoltatori attraverso letture illustrate e proiezioni animate.

Sarà Roberto Agnelli con le sue 'video-letture animate per cuori attenti' il protagonista del primo appuntamento di maggio con le 'Belle Storie' per i più piccoli alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara, mercoledì 6 alle 17. Nel corso dell'incontro le immagini dei racconti prenderanno vita.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: 'Le belle storie', letture animate sulle stagioni e un divertente gioco a cura di Silvia Cariani Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Belle Storie alla Luppi: un pomeriggio con Roberto Agnelli e il suo TeLo racconto. Tra fiori, api, uccellini e...lupi; 'Belle Storie', in programma letture animate per i bambini dai tre anni; Alla Rodari un pomeriggio dedicato alla primavera con tante 'Belle storie' per i più piccoli; Cos'è questa ossessione per le storie d'amore anni Novanta?. Belle Storie alla Luppi: per i più piccoli un pomeriggio di video-letture animate con Roberto AgnelliSarà Roberto Agnelli con le sue 'video-letture animate per cuori attenti' il protagonista del primo appuntamento di maggio con le 'Belle Storie' per i più piccoli alla biblioteca comunale Aldo Luppi ( ... cronacacomune.it Belle Storie alla Luppi: un pomeriggio con Roberto Agnelli e il suo TeLo racconto. Tra fiori, api, uccellini e...lupiSarà Roberto Agnelli con le sue video-letture animate TeLo racconto. Tra fiori, api, uccellini e...lupi il protagonista dell'appuntamento per bambini dai 3 anni di mercoledì 29 aprile 2026 alle ... cronacacomune.it La leggenda dei colli di #Napoli è una leggenda che parla d'amore. È una delle più belle storie che riguardano la nostra città, e viene tramandata da Matilde Serao. Quello tra Napoli e le storie d’amore è un rapporto che trascende il tempo, sia esso un amore f - facebook.com facebook