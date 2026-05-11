' Dove crescono gli alberi' | letture animate giochi e attività creative per bambini e ragazzi

Un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi con i ‘Custodi del Bosco’, un evento che propone letture animate, giochi e attività creative ispirate al libro ‘Dove crescono gli alberi’. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani partecipanti attraverso vari momenti di intrattenimento e apprendimento, in un ambiente pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura e della natura. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, incentrato sulla tematica degli alberi e del bosco.

Un pomeriggio insieme ai ‘Custodi del Bosco’, tra letture animate, giochi e attività creative ispirate al libro 'Dove crescono gli alberi'. A proporlo, ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie è la biblioteca comunale Bassani di Ferrara, che mercoledì 13 alle 17 ospiterà un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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