A Villa Filippina la prima edizione del Maggio Weekfest | street food concerti live e attività per bambini

A Villa Filippina si svolge la prima edizione del Maggio Weekfest, un festival urbano gratuito previsto per il 16 e 17 maggio. L’evento comprende street food, concerti dal vivo e attività dedicate ai bambini. La manifestazione dura due giorni e coinvolge diverse forme di intrattenimento, creando un’occasione di incontro per la comunità locale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di eventi pubblici.

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