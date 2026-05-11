A Villa Filippina la prima edizione del Maggio Weekfest | street food concerti live e attività per bambini
A Villa Filippina si svolge la prima edizione del Maggio Weekfest, un festival urbano gratuito previsto per il 16 e 17 maggio. L’evento comprende street food, concerti dal vivo e attività dedicate ai bambini. La manifestazione dura due giorni e coinvolge diverse forme di intrattenimento, creando un’occasione di incontro per la comunità locale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di eventi pubblici.
Due giornate all’insegna della musica, del buon cibo, dell’arte e della condivisione animeranno Villa Filippina in occasione della prima edizione del Maggio Weekfest, il festival urbano gratuito in programma il 16 e 17 maggio.Per l’intero weekend, lo storico spazio di piazza San Francesco di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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