Echoes & memories | al Kinò Campus un viaggio musicale tra opera musical e colonne sonore

Sabato 7 marzo alle ore 21 il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro ospita Echoes & Memories, uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa generi e suggestioni musicali, intrecciando opera, musical e grandi colonne sonore cinematografiche.Protagonisti della serata sono Elisabetta Tagliati (voce) e Gioacchino Cancemi (pianoforte), duo che propone un percorso musicale capace di unire linguaggi diversi e di parlare a un pubblico ampio, dagli appassionati di musica classica a chi semplicemente desidera lasciarsi trasportare da melodie familiari e atmosfere evocative.Lo spettacolo è concepito come una sorta di passeggiata nella memoria, dove ogni brano diventa una storia da ascoltare e ricordare.

