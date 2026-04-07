A Vimercate, dal primo maggio al 31 ottobre, prenderà il via Vicus Mercati, un'iniziativa di vendita diretta di prodotti agricoli a km 0. Il progetto si svolgerà all’interno di Villa Sottocasa e coinvolgerà produttori locali che offriranno i loro prodotti direttamente ai clienti. La manifestazione rappresenta un tentativo di promuovere il commercio agricolo di prossimità nella zona.

Il Comune di Vimercate lancia Vicus Mercati, un progetto sperimentale di vendita diretta agricola che coinvolgerà Villa Sottocasa dal primo maggio al 31 ottobre. L’iniziativa mira a rilanciare i prodotti locali e a attrarre visitatori nel cuore del centro storico attraverso un appuntamento settimanale ogni martedì, dalle 9 alle 14. La scelta di utilizzare il cortile d’onore della dimora settecentesca non è casuale. L’amministrazione punta a fondere l’estetica del complesso neoclassico con l’economia di prossimità, trasformando un luogo di cultura in un polo commerciale attivo. Questa strategia vuole accorciare il legame tra chi produce e chi consuma, puntando su trasparenza, qualità e tracciabilità delle merci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vimercate: nasce Vicus Mercati, il km 0 tra le mura di Villa Sottocasa

Tra shopping e bellezza. Nasce il ’Vicus Mercati’Non solo cultura, ma anche rilancio dei prodotti locali in una cornice d’eccezione: Villa Sottocasa.

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Tra shopping e bellezza. Nasce il ’Vicus Mercati’Da maggio a ottobre le bancarelle con i prodotti agricoli in Villa Sottocasa. L’amministrazione: sostegno alle attività e promozione delle nostre eccellenze. msn.com

Vimercate, nasce Vicus Mercati, il mercato agricolo a Villa SottocasaNuovo spazio dedicato ai prodotti locali e alla filiera corta dal 1° maggio al 31 ottobre 2026 in forma sperimentale. Tutti martedì. mbnews.it

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