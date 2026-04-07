Dal primo maggio al 31 ottobre, nel cortile d’onore di una villa settecentesca nel centro storico, si svolgerà “Vicus Mercati”, un mercato agricolo sperimentale. L’evento combina spazi dedicati allo shopping e alla bellezza, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali in una cornice storica. La manifestazione si inserisce in un progetto che include anche momenti culturali e iniziative di promozione territoriale.

Non solo cultura, ma anche rilancio dei prodotti locali in una cornice d’eccezione: Villa Sottocasa. Dal primo maggio al 31 ottobre il cortile d’onore della dimora settecentesca nel cuore del centro storico ospiterà “ Vicus Mercati ”, il nuovo mercato agricolo sperimentale. Una novità destinata, se l’esperienza darà i risultati sperati, a entrare nel calendario degli appuntamenti fissi di Vimercate. Città dei commerci fin dal Medioevo, come sembra ricordare il suo toponimo. L’appuntamento con le bancarelle sarà ogni martedì dalle 9 alle 14. Un connubio che farà del complesso neoclassico un nuovo punto di attrazione per consumatori e visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra shopping e bellezza. Nasce il ’Vicus Mercati’

Leggi anche: Shopping "gratis" nei negozi: a ruba vestiti e prodotti di bellezza

Vinitaly 2026 sviluppa nuovi mercati. Nasce il nuovo padiglione totalmente Xcellent SpiritsVinitaly 2026 sviluppa il proprio ecosistema di business e inaugura il nuovo Xcellent Spirits, un format B2B totalmente rinnovato che debutterà nella...