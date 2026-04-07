Tra shopping e bellezza Nasce il ’Vicus Mercati’
Dal primo maggio al 31 ottobre, nel cortile d’onore di una villa settecentesca nel centro storico, si svolgerà “Vicus Mercati”, un mercato agricolo sperimentale. L’evento combina spazi dedicati allo shopping e alla bellezza, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali in una cornice storica. La manifestazione si inserisce in un progetto che include anche momenti culturali e iniziative di promozione territoriale.
Non solo cultura, ma anche rilancio dei prodotti locali in una cornice d’eccezione: Villa Sottocasa. Dal primo maggio al 31 ottobre il cortile d’onore della dimora settecentesca nel cuore del centro storico ospiterà “ Vicus Mercati ”, il nuovo mercato agricolo sperimentale. Una novità destinata, se l’esperienza darà i risultati sperati, a entrare nel calendario degli appuntamenti fissi di Vimercate. Città dei commerci fin dal Medioevo, come sembra ricordare il suo toponimo. L’appuntamento con le bancarelle sarà ogni martedì dalle 9 alle 14. Un connubio che farà del complesso neoclassico un nuovo punto di attrazione per consumatori e visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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