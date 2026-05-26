Victoria Karam | Salvini spara slogan e cavalca le paure ma siamo italiani anche noi | accettatelo

Victoria Karam, assistente parlamentare a Bruxelles di origini brasiliane, ha dichiarato a Fanpage.it che Salvini utilizza slogan e alimenta paure politiche. Ha aggiunto che, nonostante tutto, si sente italiana e rivendica la propria identità nazionale. La sua affermazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle questioni di identità e appartenenza culturale.

"Dal mio primo respiro sono stata italiana", dice a Fanpage.it Victoria Karam, oggi assistente parlamentare a Bruxelles, di origini brasiliane. Lei, come altri italiani "di fatto", finisce nel calderone della propaganda della destra ogni volta che un cittadino di origini straniere è accusato di qualche reato. Ed è stanca di sentirsi addossare la colpa da politici come Salvini che "spara slogan e cavalca le paure delle persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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