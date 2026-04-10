Volti italiani | un libro un dibattito le testimonianze raccolte da Victoria Karam

È stato presentato un libro che raccoglie testimonianze di volti italiani, frutto di un progetto sviluppato sui social media. L'iniziativa mira a contrastare i pregiudizi utilizzando le storie e le immagini di persone provenienti da diverse realtà. Durante l'evento, si è svolto anche un dibattito dedicato alla diffusione di queste testimonianze e al valore di condividere esperienze personali per promuovere conoscenza e comprensione reciproca.

Un progetto nato sui social per abbattere i pregiudizi attraverso ciò che più ci unisce: volti e storie. Il libro di Victoria Karam raccoglie quindici testimonianze di persone con background migratorio, offrendo un racconto potente e autentico dell’Italia contemporanea.Storie come quella di Samir. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Victoria Karam a TPI: “Siamo italiani. Non un problema da espellere”Otto mesi fa, sulle pagine di TPI, Victoria Karam raccontava il suo progetto “Volti Italiani”. Le viareggine del Novecento. I volti sofferenti di Viani. Le storie raccolte da TobinoOtto marzo “Festa della Donna”, così chiamata in Italia la “Giornata Internazionale della Donna”, festività laica per ricordare le importanti... Ancient Mysteries That Still Haunt Historians | Bedtime History Temi più discussi: Pd, incontro al Circolo Sant’Agostino sul libro Volti italiani di Victoria Karam; A SIENA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO VOLTI ITALIANI DI VICTORIA KARAM; Volti Italiani, le testimonianze raccolte da Victoria Karam a Libri a Pacchi. A SIENA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO VOLTI ITALIANI DI VICTORIA KARAMGiovedì 9 aprile alle ore 18,30 presso il Circolo Sant’Agostino (Siena, Via di Città 101), ci sarà la presentazione del libro Volti italiani di Victoria Karam. L’iniziativa, spiega una nota del Part ... oksiena.it Cittadinanza e ascolto: al Circolo Sant’Agostino il libro Volti italiani di Victoria KaramSIENA. Prosegue il percorso politico e culturale del Partito Democratico di Siena fondato sull’ascolto promosso nelle ultime settimane, con l’obiettivo di Prosegue il percorso politico e culturale del ... ilcittadinoonline.it Pd, incontro al Circolo Sant’Agostino sul libro “Volti italiani” di Victoria Karam... - facebook.com facebook