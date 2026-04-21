L' infermiere Massimiliano Strappetti racconta Papa Francesco un anno dopo la morte | Spero non abbia sofferto

Da virgilio.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo la scomparsa di Papa Francesco, l'infermiere Massimiliano Strappetti ha condiviso alcune riflessioni sul periodo trascorso. Ha ricordato i momenti vissuti insieme e ha espresso il suo desiderio che il pontefice non abbia sofferto negli ultimi giorni di vita. Le sue parole approfondiscono il rapporto personale con il Papa e offrono uno sguardo intimo sul ricordo di quella fase.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, l’infermiere e assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti ha raccontato dettagli inediti della vita quotidiana a Santa Marta. Descrive il Pontefice come una figura paterna e allegra. Negli ultimi momenti, Bergoglio era sofferente ma voleva stare tra la gente; per questo Strappetti lo convinse a fare quell’ultima sorpresa in piazza prima di morire. L’infermiere di Papa Francesco: “Come un padre” L’infermiere personale di Papa Francesco, Massimiliano Strappetti, è tornato a parlare dell’uomo che per lui “era come un secondo padre“. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato di quanto gli manchi e di avere sempre con sé la sua foto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - L'infermiere Massimiliano Strappetti racconta Papa Francesco un anno dopo la morte: "Spero non abbia sofferto"

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