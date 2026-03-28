Pietro Orlandi sull'audizione secretata di Marco Accetti | Se sa qualcosa spero abbia parlato

Pietro Orlandi ha commentato l’audizione segreta di Marco Accetti, auspicando che se l’ex funzionario conosce dettagli utili, abbia deciso di raccontarli. La dichiarazione è arrivata poche ore dopo l’interrogatorio, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi durante l’accesso riservato. Orlandi ha espresso la speranza che ci siano state spiegazioni chiare e concrete da parte di Accetti.

"Se lui sa veramente qualcosa che si è sempre rifiutato di raccontare spero lo abbia fatto", le parole di Pietro Orlandi sull'audizione di Marco Accetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: “Perdita di tempo” Orlandi Gregori, convocato Marco Accetti. Il fratello Pietro: “Basta chiamarlo supertestimone”Convocato per giovedì 5 marzo in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa Orlandi e Gregori Marco Fassoni Accetti. Tutti gli aggiornamenti su Pietro Orlandi Temi più discussi: Emanuela Orlandi, il reo confesso Marco Accetti interrogato per 7 ore in commissione parlamentare. Al setaccio depistaggi, bugie e possibili complici (donne); Pietro Orlandi sull'audizione secretata di Marco Accetti: Se sa qualcosa, spero abbia parlato; Ho partecipato al rapimento di Emanuela Orlandi. Convocato Marco Accetti, il fotografo reo confesso. Tutte le prove (e i dubbi); Morto Vittorio Baioni, l'ex Nar finito nel caso Emanuela Orlandi. Il mistero della pista di Londra e gli anni dell'estremismo di destra. Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempoL’audizione tanto attesa è arrivata: è prevista per le 13.30 di oggi. Il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: Creerà confusione. fanpage.it Emanuela Orlandi, l’avvocata Sgrò sulla morte di Baioni: Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?Era il 23 settembre 2024 quando Pietro Orlandi, ospite in una trasmissione televisiva, faceva il nome di Vittorio Baioni, ex Nar. Mi ha scritto che mia sorella è rimasta a Londra per almeno 10 anni – ... fanpage.it Dopo la morte di Vittorio Baioni, restano più domande che risposte. Pietro Orlandi torna sul caso e ribadisce che non esisterebbe alcun legame con Emanuela: qualcuno avrebbe usato il nome di Baioni per contattarlo, presentandosi come carceriere nella cosi - facebook.com facebook