VicenzaOro dal 4 all' 8 settembre Ieg dà una nuova casa all' industria orafa gioilliera

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vicenzaoro September 2026 si avvicina al sold-out, a poco più di tre mesi dall'inizio. La fiera, dedicata all'industria orafa e gioielliera, si terrà dal 4 all'8 settembre presso il quartiere fieristico di Vicenza. L’evento si conferma tra i più attesi del settore, con un crescente interesse da parte di espositori e visitatori. La partecipazione si avvicina alla capacità massima, segno di un forte richiamo per il mercato.

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Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Vicenzaoro September, l'edizione 2026 è prossima al sold-out a poco più di tre mesi dall'avvio. Il salone internazionale di Italian Exhibition Group (Ieg), che si terrà dal 4 all'8 settembre prossimi, avrà tre punti forza, che ne confermeranno lo status di manifestazione pivot nel panorama internazionale del mercato orafo-gioielliero. Anzitutto, la piena operatività del nuovo Padiglione 2; la presenza entro il perimetro del quartiere fieristico del salone T.Gold dedicato alle tecnologie di filiera; il 100° congresso di Cibjo, la Confederazione internazionale del gioiello che ha scelto Vicenza per questo suo appuntamento storico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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