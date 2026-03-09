Fiere Ieg presenta Ssec | a settembre a Vicenza due giorni dedicati al solare

In occasione della giornata inaugurale, Ieg ha annunciato Ssec, un evento dedicato al solare che si terrà a settembre a Vicenza. La fiera durerà due giorni e si rivolge agli operatori del settore, offrendo uno spazio per incontri e approfondimenti. La presentazione è stata fatta in presenza della community internazionale del settore durante l’evento di apertura.

Roma. Presentato alla community internazionale del settore in occasione della giornata inaugurale di Key – The Energy Transition Expo, Ssec-Storage & Solar Expo Conference è il nuovo appuntamento fieristico organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group, interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico. La prima edizione si terrà il 22 e 23 settembre alla Fiera di Vicenza, in un territorio strategico per densità industriale e domanda di efficientamento energetico. Nato come iniziativa complementare e sinergica a Key, Ssec ne eredita autorevolezza, network internazionale e capacità organizzativa, proponendosi come evento verticale e altamente specializzato, orientato al business diretto tra operatori qualificati.