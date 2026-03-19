Fiere Ieg presenta Ssec | a settembre a Vicenza

A settembre a Vicenza si terrà Ssec, un evento promosso da Ieg, che ha già suscitato interesse tra operatori e aziende del settore. La presentazione ufficiale è avvenuta durante la giornata di apertura di un importante evento a Roma, coinvolgendo la community internazionale del comparto. La manifestazione si concentrerà su temi specifici e coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi.

Roma. Presentato alla community internazionale del settore in occasione della giornata inaugurale di Key – The Energy Transition Expo, Ssec-Storage & Solar Expo Conference è il nuovo appuntamento fieristico organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group, interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico. La prima edizione si terrà il 22 e 23 settembre alla Fiera di Vicenza, in un territorio strategico per densità industriale e domanda di efficientamento energetico. Nato come iniziativa complementare e sinergica a Key, Ssec ne eredita autorevolezza, network internazionale e capacità organizzativa, proponendosi come evento verticale e altamente specializzato, orientato al business diretto tra operatori qualificati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiere, Ieg presenta Ssec: a settembre a Vicenza Articoli correlati Leggi anche: Fiere, Ieg presenta Ssec: a settembre a Vicenza due giorni dedicati al solare Leggi anche: Fiere: VO Vintage di Ieg a gennaio cresce ancora con più espositori, storie e cultura Contenuti e approfondimenti su Fiere Ieg presenta Ssec a settembre a... Discussioni sull' argomento Solare e sistemi di accumulo energetico, nuovo appuntamento in Fiera; SSEC – Storage & Solar Expo Conference: a settembre a Vicenza l’evento dedicato al solare e ai sistemi. Fiere, Ieg presenta Ssec: a settembre a Vicenza due giorni dedicati al solareROMA – (DIRE) Roma, 9 mar. – Presentato alla community internazionale del settore in occasione della giornata inaugurale di Key – The Energy Transition Expo, Ssec-Storage & Solar Expo Conference è il ... dire.it IEG presenta SSEC – Storage & Solar Expo Conference in fiera a Vicenza il 22-23 settembre 2026SSEC – Storage & Solar Expo Conference è il nuovo appuntamento fieristico organizzato da IEG, interamente dedicato al fv e accumulo. rinnovabili.it Trg media. . TORNA AGRIUMBRIA A UMBRIAFIERE DAL 27 AL 29 MARZO Alla mostra dell'agricoltura, zootecnia e alimentazione 460 espositori. #trg #news #informazione #agriumbria #umbriafiere - facebook.com facebook