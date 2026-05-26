Il viaggio nel quartiere inizia da via Lulli, che segna la fine di Casoretto e il confine con Città Studi: qui, in questa via secondaria e un po’ nascosta nel corso della design week di aprile ha trovato casa l’esperienza della maison " Artisan profumier ". Antoine Billore, antiquario e designer, ha collaborato con questa raffinatissima profumeria francesce per creare " l’Appartement ", il progetto che ha trasformato un appartamento milanese in un "cabinet de curiosités" vintage. Questa collaborazione ha celebrato il 50esimo anniversario della maison francese. "L’appartement" è un vero e proprio appartamento privato, che sorge al piano terra introdotto da un curatissimo giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nell’arte del quartiere. La casa dell’antiquario parigino lo spazio di Emilio Tadini e casa Corbellini-Wassermann

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