Dal Barocco al Futurismo a Casa Sanfilippo il viaggio nell’arte del territorio con Rita Ferlisi

A Casa Sanfilippo si svolge un’esposizione che attraversa diverse epoche artistiche, dal Barocco al Futurismo. L’evento propone un percorso che permette di scoprire come le diverse correnti abbiano interpretato e rappresentato il territorio nel corso dei secoli. Tra opere e installazioni, il visitatore può osservare evoluzioni stilistiche e tecniche, accompagnato dalla guida di Rita Ferlisi, esperta di arte e storia.

Un percorso attraverso secoli di storia e linguaggi artistici per leggere il territorio con occhi nuovi. Agrigento ospiterà la conversazione “Dal Barocco al Futurismo: viaggio attraverso il patrimonio storico-artistico del territorio agrigentino” in programma mercoledì 29 aprile alle 16,30 nella.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e... Forlì nel Barocco: 200 opere, 30mila prenotati, un viaggio nell’arteForlì si immerge nel Barocco: oltre 200 opere in mostra tra arte e inquietudine Forlì apre le porte a un’esposizione inedita sul Barocco, un viaggio... Panoramica sull’argomento Dal Barocco al Futurismo, a Casa Sanfilippo il viaggio nell’arte del territorio con Rita FerlisiUn percorso attraverso secoli di storia e linguaggi artistici per leggere il territorio con occhi nuovi. Agrigento ospiterà la conversazione Dal Barocco al Futurismo: viaggio attraverso il patrimonio ... agrigentonotizie.it Dal Barocco al maestro della Pop Art. L’arte si mostra in tutte le sue formeLa fantasmagoria del Barocco, lo sguardo irriverente del re della Pop Art, la parola che diventa arte e le nuove frontiere della fotografia e dell’intelligenza artificiale. Il 2026 porterà un ricco ... ilrestodelcarlino.it