Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25 del 26 maggio 2026, l'Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi lungo le strade della zona. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti, ma vengono condivise eventuali variazioni della circolazione. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in auto o mezzi pubblici nella regione.
Astral infomobilità Bentrovati con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Castel Romano e il bivio per via di Pratica in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione lo stesso raccordo permangono rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino allo svincolo per l'appia Passiamo al trasporto ferroviario sulla tratta urbana della linea roma-viterbo proseguiranno fino al 3 giugno i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua acetosa i treni diretti a Flaminio trans senza fermarsi in chiusura uno sguardo ai cantieri notturni sulla A12... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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