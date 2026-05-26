Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 26 maggio 2026, sono stati forniti aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral infomobilità. Il sistema fornisce dati in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti sulla rete stradale e autostradale della regione. Questi aggiornamenti sono disponibili attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità, che monitora costantemente la situazione sul territorio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra le uscite Tor Bella Monaca il rustica proseguendo in esterna code qui per traffico Latisana e Roma Fiumicino e più avanti a partire dalla Pontina a fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Tiburtina verso lo stesso bordura lentamente lungo il tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e sulle consolari Cassia Flaminia rispettivamente da Tomba di Nerone e da Corso Francia in direzione del centro segnaliamo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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