Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 26 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico, eventuali incidenti o lavori in corso che influenzano il flusso veicolare. La piattaforma fornisce dati continui per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e evitare congestioni lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord segnalato un incidente al km 20 tra Settebagni e il raccordo verso Roma sono possibili quindi rallentamenti raccomandiamo la dovuta attenzione possiamo proprio sul raccordo dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti carreggiata esterna a partire dalla Prenestina fino all'uscita per la Roma Teramo Ma che qui raccomandiamo prudenza proseguendo in esterna code a tratti qui per traffico dalla Pontina a fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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