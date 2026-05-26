Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 26 maggio 2026, un aggiornamento in tempo reale sulla viabilità di Roma e del Lazio è stato fornito da Astral infomobilità. Sono stati segnalati rallentamenti e code su alcune strade principali, con interventi in corso per gestire la circolazione. Nessuna informazione su incidenti gravi o chiusure. La situazione si sta monitorando costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un incidente al km 482 tra Attigliano e Orte verso Roma sono possibili quindi rallentamenti raccomandiamo la dovuta attenzione ti portiamo poi sul Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulle consolari cassia-flaminia rispettivamente a partire da Tomba di Nerone da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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