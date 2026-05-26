Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 26 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral infomobilità. Sono stati segnalati nuovi dati in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico, senza ulteriori dettagli sulla situazione specifica delle strade o eventuali incidenti. Il servizio continua a fornire informazioni aggiornate per gli utenti in transito nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino all'uscita per la pianta interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Togliatti fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia a partire da Corso Francia e sulla Pontina qui da Spinaceto in chiusura uno sguardo ai cantieri notturni sulla A12 Roma Tarquinia dalle 22 di stasera e fino alle 6 del mattino di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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