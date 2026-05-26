Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 26 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali situazioni di disagio o chiusure sulla rete stradale regionale. Il servizio è gestito dalla regione Lazio e fornisce informazioni in tempo reale per i mezzi di trasporto e gli automobilisti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina causa di un incidente avvenuto in prossimità della rampa di uscita Verso il raccordo anulare ci sono incolonnamenti a partire da Spinaceto raccomandiamo la dovuta attenzione e stiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna dalla Colombo fino alla Tuscolana verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti e sulla Flaminia qui da Corso Francia in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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