Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 5 maggio 2026, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sui principali snodi della città. L'operatore ha comunicato le condizioni attuali del traffico e eventuali variazioni lungo le strade più trafficate, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di Castel di Guido Verso il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza sullo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria in esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Flaminia qui a partire da via due ponti in chiusura uno sguardo ai cantieri notturni sulla A1.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook