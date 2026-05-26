Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 26 maggio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato un'interruzione sulla viabilità nella zona di Roma. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sui disagi causati da lavori o incidenti. La circolazione è rallentata o bloccata in alcune arterie principali, con code e variazioni nei tempi di percorrenza. Nessuna informazione ufficiale indica la durata prevista delle deviazioni o delle riparazioni.

Astral infomobilità ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla Statale Pontina code tra Spinaceto e Vallerano in direzione Raccordo Anulare e sul Raccordo Anulare interna si rallenta ma per traffico tra le uscite Flaminia Salaria in esterna traffico rallentato dalla Laurentina la Tuscolana Cambiamo argomento venerdì 29 maggio da bollino nero per lo sciopero nazionale di 24 ore nel territorio di Roma Capitale è a livello regionale possibili disagi dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:29 poi dalle 17 alle 20 per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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