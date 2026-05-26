Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 12 | 25
Il servizio di Astral Infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con un nuovo aggiornamento alle 12:25 del 26 maggio 2026. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. Non sono stati indicati dettagli specifici su incidenti o lavori in corso. Il servizio viene aggiornato periodicamente per informare gli utenti sulla condizione delle strade.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare incidente sulla carreggiata interna è in via di risoluzione permangono code tra le uscite casse a vent'anni Flaminia in esterna si rallenta ma per traffico intenso dalla Pontina alla Tuscolana le altre notizie del trasporto ferroviario sulla turbina della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso della stazione di Acqua acetosa pertanto i treni transitano senza fermarsi ma solo in direzione Flaminio ancora trasporto pubblico sulla ferrovia Roma Viterbo dal 8. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 5 maggio 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio risultava regolare, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 12 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità.
Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 07 | 25.
ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità assoluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura l'incidente sulla ... romadailynews.it
Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it
r/roma reddit