Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di venerdì 26 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito informazioni sullo stato del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della capitale. Nessuna altra specifica sui dettagli delle condizioni del traffico è stata fornita nel breve aggiornamento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura al incidente sul Raccordo Anulare in interna tale uscita Cassia Veientana e Salaria sempre in interna rallentamenti ma per traffico tra Tuscolana e Appia sull'Appia risolto l'incidente tra via dei Laghi e via delle Capannelle code residuo in direzione centro incidente risolto su via Ardeatina Cod residuo e tra via della Falcognana in via della raganella nelle due direzioni rimosso poi l'incidente anche sulla Cassia Veientana da Castel de' ceveri a via della Giustiniana circolazione ora regolare in direzione.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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