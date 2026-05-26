Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 10 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datati 26 maggio 2026 alle 10:25. La comunicazione fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale della regione. Non vengono indicati dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, né variazioni temporanee di percorsi. Le fonti ufficiali continuano a monitorare la situazione per aggiornamenti successivi.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non accennano a diminuire i disagi sulla Cassia Veientana per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code da Castel de' ceveri a via della Giustiniana in direzione raccordo anulare c'è possiamo sul raccordo anulare per un altro incidente si sono formati i codini interna tra le uscite più Salaria sempre interno al modo qui per traffico intenso dalla Casilina l'abbia in esterna si rallenta tra Ostiense puntina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo con diminuzione ora localizzate da Fiorentini al bivio per la s in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 26 maggio 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio segnala aggiornamenti tramite il servizio Astral Infomobilità.

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