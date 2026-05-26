Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Alle 09:40 del 26 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità ha segnalato rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. Si registrano code e congestioni sulla rete principale, con traffico intenso in alcune aree centrali e periferiche. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti nelle prossime ore.