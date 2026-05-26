Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 26 maggio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La piattaforma ha fornito informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie. Nessuna indicazione di incidenti o lavori in corso è stata segnalata. La comunicazione si rivolge a automobilisti e pendolari, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti in giornata.

Astral infomobilità assoluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura l'incidente sulla statale Pontina per Mango e dopo mette a Castel di Decima in direzione raccordo anulare altro incidente su via Ardeatina code tra via della Falcognana e via della raganella nelle due direzioni e per traffico rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capanne della Tiburtina tra Setteville a San Basilio la Nomentana da Colleverde a via di Casal Boccone anche la Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti tutti in direzione centro sulla Cassia Veientana per un incidente si sono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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