Viabilità modifiche alle fasi semaforiche all’incrocio tra via Nenni via Valgimigli e via Luzzato

Sono state introdotte nuove fasi semaforiche all’incrocio tra via Nenni, via Valgimigli e via Luzzato. Le modifiche sono state decise dopo rilievi sul traffico condotti da tecnici di Pisamo e dall’impresa CTS. Le nuove impostazioni sono ora operative e interessano la gestione dei flussi veicolari in quell’area.

Sono entrate in vigore le modifiche alle fasi semaforiche dell’incrocio tra via Nenni, via Valgimigli e via Luzzato, adottate a seguito dei rilievi effettuati sul traffico veicolare dai tecnici di Pisamo insieme all’impresa CTS. L’intervento è stato predisposto con l’obiettivo di migliorare la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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