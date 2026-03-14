Lavori alle linee interrate dal 16 marzo modifiche alla viabilità della Veggioletta

A partire da lunedì 16 marzo, i lavori di rifacimento delle linee interrate vengono eseguiti da E-Distribuzione e comportano modifiche alla viabilità in alcuni tratti di via Emilia Pavese e vie vicine. Le modifiche sono state annunciate per permettere l'intervento senza interruzioni e riguardano specifiche strade interessate dai lavori. La circolazione verrà regolamentata fino al termine degli interventi.

Nelle prossime settimane renderà necessario un restringimento di carreggiata nel tratto della via Emilia compreso tra via Tedaldi e via Bentelli Donnino: le info A comunicarlo il Comune di Piacenza. Nelle prossime settimane - scrive - in base allo stato di avanzamento del cantiere, si renderà necessario un restringimento di carreggiata nel tratto della via Emilia compreso tra via Tedaldi e via Bentelli Donnino, con divieto di sosta permanente. Divieto di sosta anche in via Vittime della Pertite, nel tratto compreso tra il civico 13 e l'intersezione con via Emilia Pavese, mentre in via Bentelli, tra il civico 19 e via Emilia Pavese, nonché tra il civico 25 e via Vigotti, al divieto di sosta su entrambi i lati si aggiungerà il restringimento di carreggiata con senso unico alternato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Frosinone, modifiche alla viabilità per lavori dal 2 al 13 febbraioChiusure, divieti di sosta e deviazioni in via Le Rase, via Aldo Moro e via del Cipresso: la Polizia Locale vigilerà sulla sicurezza e sulla fluidità... Statale 417, Anas avvia i lavori per un nuovo autovelox: modifiche alla viabilità fino al 13 marzoAnas comunica che a partire da domani - mercoledì 18 febbraio - inizieranno le operazioni relative all'installazione di un rilevatore di velocità al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavori alle linee interrate dal 16... Discussioni sull' argomento In Valdisieve l’energia viaggia in anello, Enel investe sui comuni del territorio; Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Lamezia, prorogati lavori per potenziamento rete elettrica: modifiche alla circolazione fino al 28 marzo - Le vie interessate; Valdisieve, Enel investe sulla rete elettrica: nuove linee interrate tra Pontassieve, Rufina e Pelago. Lamezia, prorogati lavori per potenziamento rete elettrica: modifiche alla circolazione fino al 28 marzo - Le vie interessateLamezia Terme - Sono in corso i lavori di scavo per la posa di nuove linee interrate destinate al potenziamento della rete elettrica cittadina. Gli interventi proseguiranno fino al 28 marzo 2026, in s ... lametino.it Se a trent’anni ti senti ancora un "lavori in corso" che non sa bene cosa farà da grande, respira: la scienza è dalla tua parte! Dimentichiamo il mito dei 18 anni. Secondo diversi studi neuroscientifici, il nostro cervello non smette di evolversi prima dei 32 anni. - facebook.com facebook Paulilatino, arriva il finanziamento per i lavori nelle scuole x.com