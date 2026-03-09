Modifiche alla viabilità a Lecco | attenzione alle vie in cui il transito è vietato

A Lecco sono state annunciate nuove modifiche alla viabilità per questa settimana, con cambiamenti nelle vie che interessano il transito. Queste variazioni si uniscono a quelle già in atto a causa del mercato in centro, programmato per mercoledì 11 marzo. Le autorità hanno indicato le aree in cui il transito è vietato, segnalando le strade coinvolte.

Come cambia la circolazione questa settimana nel capoluogo lecchese a causa di lavori di asfaltatura e posa di nuove reti Sono diverse le modifiche alla viabilità previste nella città di Lecco anche questa settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 11 marzo. viale Turati, tratto compreso tra le vie Zanella e Col di Lana, divieto di transito per ripristino asfalto, dalle 8.30 alle 18 il 9 e 10 marzo; via Galileo Galilei, restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri, per lavori di posa rete fibra ottica, dal 9 al 28 marzo; via Amendola, altezza...