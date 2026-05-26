Un nuovo album è stato pubblicato da tre autori, che hanno trasformato due anni di esperienze personali in canzoni nate spontaneamente. Le composizioni sono state realizzate più rapidamente che attraverso un processo di scrittura pianificato e sono state registrate con strumenti suonati dal vivo.

Due anni di storie personali trasformati in canzoni nate più di getto che a tavolino, accompagnate da strumenti suonati dal vivo. È ’Via qualunque’, il nuovo disco del cantautore Lorenzo Rivieri, in arte RiveRs, e del produttore e polistrumentista Federico Cacciatori, in uscita venerdì quando verrà presentato alla Trattoria Baria di Marina di Massa. Il primo, 26 anni, ha iniziato da bambino a fare musica e dopo una pausa ha ripreso dal 2021 con continuità, dando nuovo impulso anche alla scrittura. Il secondo, 27 anni, è il produttore del progetto oltre che tastierista e batterista: una lunga esperienza live e una formazione accademica in musica alle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Via qualunque’ Un nuovo disco per tre autori

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