Bravi | Nuovo disco nuovo me Voglio far sorridere
Un artista ha annunciato il rilascio di un nuovo album, sottolineando che rappresenta una rinascita personale e un desiderio di portare sorrisi. In un messaggio pubblicato sui social, ha aggiunto che intende mantenere le sue canzoni lontane dai bambini cresciuti con il sogno di esibirsi in grandi stadi. La comunicazione ha attirato l'attenzione di fan e media, che hanno condiviso le reazioni sui vari canali digitali. L'artista ha concluso ringraziando chi lo supporta durante questa fase.
Tenere lontano dalla portata dei bambini cresciuti col sogno di cantare un giorno a San Siro. "Questo disco mi somiglia più di qualsiasi altro, perché non segue logiche di mercato, non cerca l’approvazione facile; è come una medicina col suo bugiardino che ti mette in guardia sui possibili effetti collaterali" spiega Michele Bravi, 31 anni, nel salotto di “Soundcheck”, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando della sua ultima fatica discografica Commedia musicale. "Che un album così possa causare ‘insuccesso’, l’ho scritto nero su bianco nel titolo di una canzone non per provocazione, ma perché negli anni ho visto troppe dinamiche discografiche soffocare la libertà artistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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