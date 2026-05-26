via medicea fiorentina nuovo itinerario

È stata presentata domenica al Parco Mediceo di Pratolino la "Via medicea fiorentina", nuovo percorso, da fare a piedi o in mountain bike, che si snoda nelle province di Firenze e Prato alla scoperta dei territori e dei centri storici di Vaglia, Barberino di Mugello, Carmignano, Fiesole, Poggio a Caiano, Scarperia e San Piero. Un itinerario già studiato e tracciato, per il quale, entro la fine dell’anno, si concluderà la posa della segnaletica e degli arredi mettendo a disposizione degli appassionati un itinerario slow attraverso la storia dei Medici. Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo con un bando del 2022, vede Vaglia nel ruolo di capofila insieme ai comuni di Fiesole, Scarperia e San Piero, Barberino, Carmignano e Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Via Medicea Fiorentina è realtà: presentazione ufficiale domenica 24 maggio al parco di Pratolino

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