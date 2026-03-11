Pechino Express 2026 | la nuova edizione riparte da un nuovo itinerario tre inviati e una coppia in più

Il 12 marzo torna Pechino Express 2026, pronto a portare il pubblico in un nuovo itinerario. La trasmissione, condotta da Costantino Della Gherardesca, sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW. Per questa stagione, il cast include tre nuovi inviati e una coppia in più rispetto alle edizioni precedenti. La nuova edizione si prepara a coinvolgere gli spettatori con le sue novità.

I viaggiatori di quest’anno, invece, sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che formano la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino che sono I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo, che altro non è che la sua figlia elettiva - «Esistono legami in cui non c’entra il sangue. Quando ho perso mia mamma e mio papà in un mese, ho trasmesso tutto quello che potevo a lei», dice Jo - che sono Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens, ossia I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli che sono I Rapper; Steven Basalari e Viviana Vizzini, che insieme formano la coppia de Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop, ovvero I Comedian; I Creator Elisa Maino e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

