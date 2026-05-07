A Caltanissetta è possibile esplorare un percorso che unisce storia, arte urbana e spazi recuperati. Tra palazzi storici e angoli meno frequentati, si trovano rifugi antiaerei visitabili e murales che decorano quartieri in fase di riqualificazione. Sono circa 60.000 le persone che ogni anno visitano i rifugi, mentre gli artisti di strada contribuiscono a cambiare il volto di alcune zone della città.

? Cosa scoprirai Dove si nascondono i rifugi antiaerei che ospitano 60.000 visitatori?. Come può la street art trasformare i quartieri degradati di Caltanissetta?. Chi sono gli artisti che hanno ridisegnato l'anima dei rioni popolari?. Quale legame unisce le opere di Guttuso alla storia mineraria locale?.? In Breve Casa del Presepe ha registrato oltre 60.000 visitatori nel 2024 grazie a venti volontari.. Palazzo Moncada ospita opere di maestri come Guttuzzo, Veneziano e lo scultore Tripisciano.. L'artista Igor Scalisi Palminteri ha realizzato un murale sociale nel quartiere Provvidenza.. I Creative Spaces utilizzano totem e codici QR per guide audio tramite Bilancio Partecipativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: un nuovo itinerario tra palazzi, rifugi e street art

Notizie correlate

Leggi anche: "SHE Street (Art)-Her (Art)-Exhibition" a Rosso20sette arte contemporanea?

La nuova collabo tra G-Shock e l’artista Joshua Vides è già un cult irresistibile, tra fumetto e street artAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Anci Sicilia: a Caltanissetta un viaggio tra arte contemporanea, memorie sotterranee e tradizioni secolari; Cultura, tradizione e street art a Caltanissetta; La rete dei musei di ANCI Sicilia fa tappa a Caltanissetta, il cuore dell'Isola diventa snodo culturale.

Cultura, tradizione e street art a CaltanissettaLa rete dei musei promossa dall'associazione nazionale Comuni italiani della Sicilia (Anci) propone a Caltanissetta un itinerario culturale tra arte, memoria e territorio. (ANSA) ... ansa.it

Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXIII torneo: il 7 maggio al via le semifinali. - facebook.com facebook