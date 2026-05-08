Guerra tra operatori | Fastweb dà 24 ore a Iliad per fermare lo spot con Megan Gale

Una disputa legale tra due operatori di telefonia riguarda uno spot pubblicitario con una modella nota. Uno dei due ha dato all’altro un termine di 24 ore per rimuovere la pubblicità, che ha suscitato attenzione nel settore delle telecomunicazioni. La disputa si concentra sulla presenza della modella e sull’utilizzo dello spot nel mercato pubblicitario italiano. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente la questione.

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Il ritorno di Megan Gale nella pubblicità italiana ha scatenato una battaglia legale senza precedenti nel settore delle telecomunicazioni. Fastweb, agendo anche come licenziataria del marchio Vodafone, ha inviato il 7 maggio una formale diffida a Iliad, chiedendo l’immediata sospensione della nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista l’iconica modella australiana. La contestazione non riguarda semplicemente la scelta della testimonial, ma l’intera impostazione dello spot. Secondo i legali di Fastweb, la campagna rappresenterebbe un tentativo di agganciamento alla notorietà del marchio Vodafone, sfruttando il valore evocativo di un personaggio che è stato il volto storico di Omnitel e successivamente Vodafone per quasi un decennio, dal 1999 al 2008.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Guerra tra operatori: Fastweb dà 24 ore a Iliad per fermare lo spot con Megan Gale Notizie correlate Effetto newstalgia: torna Megan Gale, ma ha cambiato gestore. E scoppia lo scontro tra Iliad e FastwebQualcuno la chiama “newstalgia“, qualcun altro semplicemente “genialata“: che siate degli esperti di marketing o dei semplici spettatori tv, lo spot... Fastweb contro Iliad: contestata la pubblicità con Megan Gale? Punti chiave Perché Fastweb accusa Iliad di aver sfruttato indebitamente il passato? Come si collega il caso di Megan Gale alla storica mossa di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Megan Gale fa litigare gli operatori. Fastweb chiede a Iliad di fermare lo spot con la testimonial; Fastweb diffida Iliad per lo spot con Megan Gale: Sfrutta il marchio Vodafone; Megan Gale fa litigare Iliad e Fastweb+Vodafone: non puoi usare la nostra ex testimonial; Guerra tra operatori: Fastweb dà 24 ore a Iliad per fermare lo spot con Megan Gale. Guerra tra operatori: Fastweb dà 24 ore a Iliad per fermare lo spot con Megan GaleIl ritorno di Megan Gale nella pubblicità italiana ha scatenato una battaglia legale senza ... msn.com Megan Gale fa litigare gli operatori. Fastweb chiede a Iliad di fermare lo spot con la testimonialMILANO – Megan Gale fa litigare gli operatori telefonici. L a scelta di Iliad di arruolare la modella, storica testimonial di Omnitel/Vodafone, ha mandato su tutte le furie Fastweb, nuova proprietaria ... repubblica.it