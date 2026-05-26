Durante la seduta della Consulta provinciale degli studenti di Roma, alcuni rappresentanti hanno occupato simbolicamente la sala, bloccando i lavori e denunciando “gravi forzature”. La situazione è degenerata in una rissa tra partecipanti, con pugni, calci e lanci di sedie. La discussione si sarebbe concentrata sulla decisione di eliminare il termine “antifascismo” dalla Commissione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi delle forze dell’ordine o conseguenze legali.

Pugni, calci e anche qualche sedia. È finita in rissa la seduta plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, dove alcuni rappresentanti hanno bloccato i lavori con un’occupazione simbolica, denunciando “gravi forzature”. Al centro della protesta la cancellazione della commissione Antifascismo e Memoria storica, avvenuta – secondo i manifestanti – senza il voto dell’assemblea plenaria e rinominata da Azione Studentesca, il movimento di Fratelli d’Italia – in “ Democrazia e Memoria Storica “. Secondo la Rete Studenti Medi, che ha pubblicato sui profili social alcuni momenti dello scontro, la contestazione è partita in modo pacifico con alcuni giovani che, esibendo cartelli, si sono detti contrari al cambio di denominazione e hanno accusato l’assemblea di aver aggirato il voto della plenaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via la parola ‘antifascismo’ dalla Commissione: la Consulta degli studenti di Roma finisce in rissa

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