Nella giornata di oggi, la Consulta provinciale degli studenti di Roma ha deciso di eliminare la commissione antifascismo. La decisione è stata presa senza passare attraverso l’approvazione dell’assemblea degli studenti, secondo quanto riportato dalle proteste di alcuni rappresentanti. La maggioranza della Consulta è composta da membri di Azione Studentesca, che ha sostenuto questa scelta. La questione ha suscitato reazioni tra gli studenti, che contestano la mancanza di coinvolgimento nel voto.

La Consulta provinciale degli Studenti di Roma, presieduta dalla maggioranza di Azione Studentesca, ha cancellato la commissione antifascismo. Con una decisione del consiglio di presidenza – senza alcun voto dell’assemblea plenaria – il presidente Riccardo Maola e i membri del vertice della Consulta hanno eliminato una delle braccia operative dell’organo studentesco da sempre presenti. A denunciare il fatto è la Rete degli studenti medi che non ne vuol sapere di quest’iniziativa a senso unico: “Un atto che non solo rappresenta un attacco ai valori costituzionali ma che è anche illegittimo sul piano procedurale, poiché non è stato sottoposto al voto dell’assemblea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, la Consulta provinciale degli studenti cancella la commissione antifascismo. Le proteste: “Voto non sottoposto all’assemblea”

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