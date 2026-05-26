Via Don Orione appiccato un incendio davanti a un' agenzia immobiliare | tracce di liquido infiammabile

Notizia in breve

Un incendio è stato appiccato davanti a un’agenzia immobiliare in via Don Orione. Sul luogo sono state trovate tracce di liquido infiammabile, anche se non sono state rinvenute bottiglie o contenitori. Le fiamme hanno danneggiato la saracinesca dell’attività, e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita.