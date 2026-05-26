Via Don Orione appiccato un incendio davanti a un' agenzia immobiliare | tracce di liquido infiammabile
Un incendio è stato appiccato davanti a un’agenzia immobiliare in via Don Orione. Sul luogo sono state trovate tracce di liquido infiammabile, anche se non sono state rinvenute bottiglie o contenitori. Le fiamme hanno danneggiato la saracinesca dell’attività, e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita.
Davanti all'obiettivo non c'era alcuna bottiglia di benzina, ma le tracce di liquido infiammabile utilizzato per appiccare le fiamme alla saracinesca erano ben visibili. Un principio d'incendio divampato nella notte ha danneggiato l'ingresso dell'agenzia immobiliare Tecnocasa di via Don Orione, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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